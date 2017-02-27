Irak güçleri Musul'un batısında 'köprü ele geçirdi'

Irak güçleri, Musul'da IŞİD militanlarını şehrin güneybatısınan sürmelerinin ardından, Dicle Nehri üzerindeki bir köprüyü ele geçirdiklerini duyurdu.

Federal Polis Acil Müdahale gücü, Jawsaq semtine doğru ilerlediklerini ve Dördüncü Köprü'yü aldıklarını belirtti.

Musul'da, şehri doğu ve batı şeklinde ikiye bölen Dicle Nehri üzerinde bulunan beş köprü, çatışmalarda ağır hasar almıştı.

Ancak onarılmasının ardından Dördüncü Köprü'nün, Irak Ordusu'nun elindeki kentin doğu kesiminden batıya takviye getirmesine yardımcı olacağı söyleniyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) yardım görevlileri, Musul'un batısında, IŞİD'in elinde tuttuğu bölgede yaşayan 750 bin kişinin durumundan çok kaygılı olduklarını açıkladı.

Dünya Gıda Programı, bölgede yaşayan bazı ailelerin gıda fiyatlarında büyük artış yaşandığını bildirdiğini ve hiç yiyecek alamadıklarını anlattıklarını açıkladı.

46 yaşındaki bir adamın "Durum inanılmaz. Yiyecek, temiz su, ısınmak için gaz, ilaç ve hiçbir hizmet yok" dediği aktarıldı.

Musul'u IŞİD'in elinden geri almak için girişilen operasyonun dört ay önce başlamasından bu yana, Batı Musul'da gıda az bulunur oldu.

Hükümet güçleri, ABD öncülüğündeki koalisyonun verdiği hava desteği ve karadaki askeri danışmanlarla IŞİD'in ikmal hatlarını kesti.

Irak Hükümeti, geçen ay Irak Ordusu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Polis Acil Müdahale Gücü ve Terörle Mücadele Hizmetleri birliklerinin Musul'un doğusun "tamamen kurtardığını" duyurmuştu.

Ordu'nun verdiği bilgiye göre, IŞİD'in kentin batısından da çıkartılması için operasyonların geçen hafta tekrar başlamasının ardından, IŞİD militanları, uluslararası havaalanı, bir askeri üs, bir enerji santrali ve bazı semtler de ele geçirildi.

Musul Operasyonu'nun komutanı General Abdül Amir Raşid Yarallah, Acil Müdahale Gücü'nün Jawsaq semti ve Dördüncü Köprü'nün batı yakasını da aldığını belirtti.

Dördüncü Köprü, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarıyla tahrip edilen köprülerin en güneyde olanı.

Hükümet güçleri Dicle'nin doğu yakasında kontrolü ele aldıkça, istihkam birlikleri köprüyü tamir edebilir ya da seyyar köprüler kurabilir.

Irak güçleri, Musul'un batısındaki dış mahallelerde başta hızla ilerledi, ancak militanların keskin nişancı ateşi, insansız hava araçları, anti-tank füzeleri, havan topu ve bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenledikleri yoğun nüfuslu yerlerde daha sert bir direnişle karşılaştı.

Bölgedeki çatışmalarda son birkaç günde yüzlerce sivilin de öldüğü belirtiliyor.

Ordu Sözcüsü General Yayha Resul, sokak çatışmalarının "yoğun" olduğunu söyledi, ancak "Güçlerimiz Batı Musul'un derinliklerine girdi, düşmanın direnişi kırıldı" diye de ekledi.

IŞİD lideri Ebu Bakr el Bağdadi'nin Temmuz 2014'te hilafet ilan ettiği camii ve eski şehir de Musul'un batısında yer alıyor.