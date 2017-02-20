Irak güçleri Musul'un batısında ilerliyor

Irak hükümet güçleri, Musul'un batısını ele geçirmek bugün yeniden başlattığı saldırıda kentin güneybatısındaki dış mahallelere yaklaştı.

Ordu karadan ilerlerken, Musul'a hakim konumdaki Abu Saif köyü hava saldırıları ve helikopterlerle vuruldu ve Irak güçleri köye girmeyi başardı.

Musul'n doğusu, yoğun çatışmaların ardından geçen ay IŞİD militanlarının elinden alınmıştı.

Musul Havaalanı'na hâkim konumdaki köy, Musul'a güneyden yaklaşmak için önemli bir stratejik nokta olarak değerlendiriliyor.

Irak Ordusu'yla birlikte bulunan BBC Muhabiri Quentin Sommerville, IŞİD militanları tarafından yerleştirilen bombaların ilerleyişi yavaşlattığını belirtti.

Gazlani Askeri Üssü'ne doğru ilerleyen diğer birliklerin de, bu üssü Batı Musul'a düzenleyecekleri saldırının karargâhlarından biri yapmak istedikleri kaydedildi.

Bu arada, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret yaptı.

Mattis, ABD Ordusu'nun "kimsenin petrolünü almak için Irak'ta olmadığını" söyledi.

Bu sözlerin, Başkan Donald Trump'ın geçen ay, ABD askerleri Irak'tan çekildiğinde "petrolü ellerinde tutmaları gerektiği" açıklamasının yarattığı kaygıları gidermeyi amaçladığı yorumu yapıldı.

Top ateşi ve hava gücünün destek verdiği binlerce Irak askeri, ülkenin ikinci büyük kentini IŞİD'den geri almaya çalışıyor.

Askeri yetkililer, dar sokakların bulunduğu Batı Musul'u almanın, doğudan daha zor olacağını söylüyor.

Yüzölçümü olarak, doğudan küçük olsa da Batı Musul'da nüfus daha yoğun ve IŞİD yanlısı mahalleler bulunuyor.

Kentin doğusuna yönelik operasyon geçen yıl 17 Ekim'de başlamıştı.

BM, Ocak sonunda Musul'daki ölü ve yaralıların neredeyse yarısının sivil olduğunu açıklamıştı.