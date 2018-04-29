Irak güçleri Musul'da IŞİD'in karşı saldırılarını püskürtüyor

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), Kuzey Irak'ın farklı yerlerinden getirdiği intihar eylemcileriyle, Musul'da ilerleyen Irak güçlerine yönelik karşı saldırılar düzenliyor.

Irak yetkilileri, saldırılara hızla karşılık verildiğini belirtiyor. Yetkililer, örgütün Musul'un eski kent bölümündeki dar bir alana sıkıştığını söyledi.

Irak güçleri, IŞİD'i Musul'dan çıkartmak için düzenledikleri operasyonun son aşamasına gelmiş durumda.

Yoğun çatışmaların yaşandığı alanda bulunan BBC muhabiri Orla Guerin, IŞİD'in kentte son günlerini yaşadığının açık olduğunu belirtiyor.

IŞİD, geçen Çarşamba günü kentin simgesi El-Nuri Camii'ni havaya uçurmuştu.

Guerin, bunun Irak güçlerine, IŞİD'e karşı daha hızlı hareket etme fırsatı verdiğini bildiriyor.

Pazar günü Musul'da yaklaşık 20 hava saldırısı gerçekleştirildi. Hava saldırıları gece de sürdü.

Helikopterler IŞİD mevzilerini bombalarken, yoğun top ateşi de gerçekleştirildi.

Örgüt, Pazar akşamı en az iki karşı saldırı düzenledi.

Musul operasyonu 17 Ekim 2016'da başlamıştı.

Operasyona Irak güvenlik güçleri, bazı Sünni Arap aşiretlerinin mensupları, Kürt Peşmerge güçleri ve Şii milis grupları katılıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri operasyona hava saldırılarıyla destek veriyor.

Ayrıca yine koalisyon güçlerine ait askeri danışmanlar da operasyona katkı sağlıyor.

Irak hükümeti, Ocak 2017'de kentin tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.

Bununla birlikte kentin, dar sokaklardan oluşan batı bölümünde, Irak güçleri açısından öncekilerden çok daha zorlu çatışmalar yaşanmıştı.