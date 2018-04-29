Irak güçleri Kerkük'e doğru ilerlemeye başladı

Iraklı ve Kürt yetkililer, Irak güçlerinin gece yarısı Kerkük'e doğru ilerlemeye başladığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Irak Ordusu 9. Zırhlı Birliği Komutanı Yarbay Salah El-Kinani, ilerleyişin amacının Kerkük'ün batısındaki K1 Askeri Üssü'nü kontrol altına almak olduğunu belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi ise "Irak güçleri ve Haşdi Şabi şu anda Taza Hurmatu'dan ilerliyorlar ve büyük bir operasyon içerisindeler. Amaçları kente girip K1 Üssü'nü ve petrol sahalarını kontrol altına almak" açıklamasını yaptı.

Irak devlet televizyonu, Irak güçlerinin Kerkük bölgesindeki 'geniş alanları herhangi bir çatışma olmadan kontol altına aldığını' bildirdi.