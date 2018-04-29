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BBC Türkçe

Irak güçleri IŞİD'in ülkedeki son kalesi El Kaim'e girdi

Suriye sınırı yakınlarındaki El Kaim'de çoğu Sünni aşiretlere mensup yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi "IŞİD militanları ölüm ve teslim olmak arasında seçim yapmalı" demişti.

29 Nisan 2018 20:30

Irak güçleri, IŞİD'in ülkedeki son kalesi konumunda bulunan Suriye sınırındaki El Kaim kentine girdi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğini de arkasına alan Irak güçleri Cuma sabahı El Kaim'deki IŞİD mevzilerine top ateşi açmaya başladı.

Cephedeki komutanlardan Numan Abed el Zubai AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ordu mensupları ve Terörle Mücadele Servisi'nden seçkin birliklerin "El Kaim'in merkezini hedef alan saldırıyı başlattıklarını" söyledi.

Kısa süre sonra adının açıklanmasını istemeyen bir başka komutan, El Kaim'deki Gazze bölgesinin IŞİD'den geri alındığını duyurdu.

Aynı komutan "Terörle Mücadele Servisi ve aşiret güçleri, şiddetli çatışmaların ardından Gazze'yi özgürlüğüne kavuşturdu. Çatışmalarda teröristlerden ölenler olurken, diğerleri kent merkezine doğru çekildi" dedi.

Sadırıda yer alan Şii Haşdi Şabi milislerinin yazılı açıklamasında ise IŞİD militanlarının havadan tespiti güçleştirmek için kentin güneybatısında bulunan sivillere ait evleri ateşe verdikleri belirtildi.

Irak hükümeti El Kaim ve çevresini ele geçirmek amacıyla girişilen operasyonu geçen hafta başlatmış, Başbakan Haydar El İbadi "IŞİD militanları ölüm ve teslim olmak arasında bir seçim yapmalı" demişti.

El Kaim bölgesi, Suriye sınırı yakınlarında, Fırat Nehri boyunca uzanan bir çöl alanı.

Çoğu Sunni aşiretlere üye 150 bin dolayında kişinin yaşadığı El Kaim, IŞİD'in Irak ve Suriye'de geniş alanlar ele geçirdiği 2014'deki saldırılarından sonra örgütün elinde kalan son Irak toprağı.

ABD öncülüğündeki koalisyon, bölgede 1500 dolayında IŞİD militanının bulunduğunu söylüyor ve Irak'ta örgüte karşı "son büyük savaşın" burada verileceğini tahmin ediyor.

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