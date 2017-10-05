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Dünya

Irak güçleri Havija’yı geri aldı

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Irak güvenlik güçleri uzun süredir IŞİD’in elinde bulunan Havija köyünü geri aldı

05 Ekim 2017 15:03

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Irak güvenlik güçleri uzun süredir IŞİD’in elinde bulunan Havija köyünü geri aldı.
Onbinlerce sivilin yaşadığı Havija köyü 2014 yılından bu yana IŞİD militanlarının kontrolü altındaydı. Havija çevresindeki bölgeler de Irak güçleri tarafından geri alınırsa Irak’ta sadece Suriye sınırında bir bölge IŞİD’in kontrolü altında kalacak.
Dün konuya ilişkin bilgi veren Irak ordu yetkilileri 196 IŞİD militanını öldürdüklerini ve Havija etrafında 98 köyün kontrolünü geri aldıklarını açıkladı.

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