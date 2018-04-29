Irak güçleri Eski Kent'e saldırı başlattı

Irak güvenlik güçleri, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'da elinde kalan son yer olan Eski Kent'e saldırı başlattı.

Üst düzey askeri yöneticiler, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada, operasyonun ABD öncülüğündeki koalisyonun gece yarısı hava saldırıları düzenlemesinin ardından şafak vakti başladığını söylediler.

Musul'un batısındaki Eski Kent'e saldırı, Irak güvenlik güçlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle aylardır yürüttükleri operasyonun doruk noktası olarak görülüyor.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi üç yıl önce Nuri Camii'nde "halifelik" ilan etmişti ve Musul, IŞİD'in Irak'taki kalesi haline gelmişti.

Terörle Mücadele Servisi'nden üst düzey komutan Abdülgani el Assadi yaptığı açıklamada, kentin üç tarafının Irak güçlerince çevrilmesi ve diğerinin de Dicle Nehri tarafından bloke edilmesi nedeniyle IŞİD militanlarının savaşmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

El Assadi "Bu, Daeş (IŞİD'in Arapça kısaltması) şovunun son perdesi" dedi.

El Assadi, Ramazan Bayramı'ndan önce operasyonun bitmesini umduğunu ancak bunun zor olduğunu da kaydetti.

Irak Şam İslam Devleti ise, Irak güçlerini Eski Kent'teki Maşahada mahallesinden geri püskürttüklerini öne sürdü.

Örgüt yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçleriyle "saatlerce" çatıştıktan sonra, güçleri geri püskürttüklerini iddia etti.

Açıklamada şafaktan önce Irak güçlerine bazı bölgelerde saldırı düzenlediklerini de ileri sürdüler.

Eski Kent'te metrekare başına düşen insan sayısının fazla olması ve kentin dar sokaklardan oluşması nedeniyle Irak güçlerinin yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kentte 100 binden fazla sivilin olduğuna inandıklarını ve sivillerin gıda, su ve ilaçlarının tükenmekte olduğunu açıklamıştı.

Bölgeden yakın zamanda kaçan kişiler de, Eski Kent'teki pek çok kişinin su ve gıda stoklarının tükeniyor olduğunu kaydetmişlerdi.

Sivillere eğer ayrılabiliyorlarsa kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı.

BM'ye göre, Musul'un batısında son iki haftada 230 sivil hayatını kaybetti. Bu sivillerin bazılarının hava ve roket saldırılarında öldüğü, diğerlerinse kaçmaya çalışırlarken IŞİD'li keskin nişancılar tarafından vuruldukları kaydediliyor.

Irak güçleri BBC'ye yaptığı açıklamada, Eski Kent'te kaç IŞİD militanının olduğunu bilmediklerini söylediler.

BBC'den Joan Soley, Irak ve koalisyon güçlerinin kentin dışında "insani koridor" açtıklarını söyleseler de, içeride halen yüksek sayıda sivilin bulunuyor olmasının kaçınılmaz olarak, çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanacağını belirtiyor.

"Eski Kenti almanın Irak hükümeti için bitiş çizgisini geçmeye benzediğini" söyleyen Joan Soley şunları yazıyor:

"IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin üç yıl önce Nuri Camii'nde konuşurkenki hafızalara kazınan görüntüsünü 'zafer' resmiyle değitirmek için yanıp tutuşuyorlar - bu Irak bayrakları ve güçlerinin aynı noktada özçekim yapacak olmaları ya da camiyi küçük parçalara ayıracak olmaları anlamına gelse bile."

Joan Soley, Musul'dan sonra savaşın bitmeyeceğine, Musul ve Suriye sınırının güven altına alınması gerektiğine ve Bağdat ile Musul arasındaki Havica kentinin halen IŞİD kontrolü altında olduğuna dikkat çekiyor.