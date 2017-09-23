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Politika

Irak Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geldi

Dündemin, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ile IŞİD'le mücadele olacağı belirtildi

23 Eylül 2017 14:16

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ganimi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar Genelkurmay Karargahı'nda bir araya gelecek.

Yetkililer, Irak Genelkurmay Başkanı’nın bölge ziyaretleriyle ilgili bazı çalışmalar yapıldığını söyledi. Irak Genelkurmay Başkanı’nın temaslarında da gündem Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ile IŞİD'le mücadele olacak.

Üç ülkenin Dışişleri Bakanları da çarşamba günü New York’ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında görüşmüş ve Barzani’ye referandumdan vazgeç çağrısı yapmışlardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 Ekim’de Tahran’a yapacağı ziyaret öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran’a giderek bu ülkenin Genelkurkmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşecek. Bakıri, 15 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Akar’ın İran ziyaretinde Irak’ın yanısıra iki ülkenin garantör ülke konumda olduğu Suriye’deki gelişmeler, çatışmasızlık bölgeleri ve terör örgütü PKK ile mücadele ele alınacak.

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