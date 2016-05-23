Irak, Felluce'yi IŞİD'den geri alma operasyonunu başlattı

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Anbar vilayetinin en önemli kentlerinden birisi olan Felluce'yi Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden almak üzere yeni bir kara harekatının başlatıldığını duyurdu.

Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Felluce'nin özgürleştirilmesi operasyonu başlamıştır. Büyük zafer yakın ve DAEŞ'in de kaçmaktan başka çaresi yok" dedi.

Operasyonun başladığı haberinden önce Irak ordusundan yapılan açıklamadaysa bölge halkının evlerini terk etmesi istenmişti.

Evlerini terk edemeyecek durumda olanlardansa balkonlarına ya da pencerelerine beyaz bayrak asmaları talimatı verilmişti.

Anbar vilayeti vali yardımcısı Falih el Essavi, harekatın başlamasının ardından sivillerin kaçışını sağlamak için ordunun üç koridor açacağını ve bu yolların güvenliğini sağlayacağını söyledi.

Essavi, Felluce'de hâlâ 75 binden fazla kişinin yaşadığını da aktardı. Fırat Nehri kıyısındaki kentin nüfusu, IŞİD işgali öncesinde 300 bin civarındaydı.

Ocak 2014'ten bu yana IŞİD'in elinde

Nüfusun büyük kısmının Sünni olduğu Felluce, Irak'ta IŞİD'in eline geçen ilk büyük yerleşim yeriydi.

Kent Ocak 2014'ten bu yana IŞİD militanlarının kontrolünde.

Felluce'yi geri alma operasyonuna Irak ordusunun yanı sıra İran destekli Şii milisler de katılıyor. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon ise operasyona hava desteği verecek.