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Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani yaşamını yitirdi

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- IRAK eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, tedavi gördüğü Almanya'da yaşamını yitirdi

03 Ekim 2017 19:42

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- IRAK eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, tedavi gördüğü Almanya\'da yaşamını yitirdi. Talabani, kısa bir süre önce Almanya\'ya gitmişti.
Bağdat\'ta yayın yapan El Irakiye Televizyonu, Almanya\'da tedavi gören Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. IKYB yetkilileri, haberi yalanlayıp Talabani\'nin durumunun ağır olduğunu belirtirken, bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonunun Almanya muhabiri Almanya\'da tedavi gören Talabani\'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 
REFERANDUM\'DAN ÖNCE YENİDEN ALMANYA\'YA GİTMİŞTİ
Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKBY) Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin sağlık kontrolü için referandumdan önce 12 Eylül\'de yeniden Almanya\'nın başkenti Berlin\'e gitmişti. Irak\'ta iki dönem Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012\'de başkent Bağdat\'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya\'nın başkenti Berlin\'e sevk edilmişti. Talabani 579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014\'te Süleymaniye\'ye dönmüştü.
 

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