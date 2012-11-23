Irak: Erdoğan ülkesinin meselelerine baksın, Irak bir petrol savaşına izin vermez

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak konusundaki son değerlendirmelerine karşı Irak Başbakanlığı resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kendisinin kehanet ettiği petrol savaşına da Irak merkezi hükümeti izin vermeyecektir ve Irak petrollerini tüm halkın mülkü olduğu için koruyacaktır. Umarız Türkiye de bu siyasetimize destek olur ve yan anlaşmalar imzalayarak bunu başlatamaz" ifadelerine yer verildi.

Haşim Muhtaroğlu'nun DHA'da yer alan haberinin bir bölümü şöyle;

'Erdoğan ülkesinin iç meselelerine baksın'

"Türkiye'nin iç durumu endişelendiricidir ve Türkiye bunun farkında olmalıdır. Türkiye Başbakanı Sayın Erdoğan'ın ülkesinin özellikle mezhebi ve etnik çatışmalara yol açacağından korktuğumuz iç meseleler üzerine yoğunlaşması ve çözüm yolu araması gerekiyor."

Petrol savaşı kehaneti

"Sayın Erdoğan'a hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Kendisinin kehanet ettiği petrol savaşına da Irak merkezi hükümeti izin vermeyecektir ve Irak petrollerini tüm halkın mülkü olduğu için koruyacaktır. Umarız Türkiye de bu siyasetimize destek olur ve yan anlaşmalar imzalayarak bunu başlatamaz."