Irak 'diyalog' şartını açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi hükümete dün gece yaptığı diyalog çağrısına Bağdat'tan yanıt geldi.

Bağdat yönetimi, bağımsızlık referandumu sonrası diyalog çağrısını dün gece yineleyen IKBY’ye ön şartlar öne sürdü. Reuters’a konuşan bir hükümet sözcüsü, Erbil’in ‘öncelikle Irak’ın birliğine bağlılığını göstermesi gerektiğini’ söyledi.

Sözcü, “Kürdistan bölgesinin yerel yetkilileri, federal hükümetin petrol ihracatı, güvenlik, kara ve hava girişleri dahil sınırlar üzerindeki egemen yetkisini kabul etmeli” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Irak hükümet sözcüsü, “Bunlar, bölgenin yerel hükümetinin talep ettiği diyaloğun temel şartlarıdır” diye konuştu.

Erbil ne demişti?

IKBY hükümeti dün gece, yaptırım kararlarının hedefi olan havalimanları, sınır kapıları ve bankaların statüsü hakkında Irak hükümetiyle konuşmaya ‘istekli olduğunu’ açıklamıştı. Açıklamada, “Toplu cezalandırmadan kaçınmak için Irak Başbakanı Haydar İbadi’yi bir kez daha Irak Anayasası çerçevesinde her tür diyalog ve müzakereye çağırıyoruz” denilmişti. IKBY, sınır geçişleri, iç ticaret, vatandaşlara verilen hizmetler, bankalar ve havalimanları konusunda görüşmeler yapılmasını önermişti.