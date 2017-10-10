Barzani: Bağdat ile diyaloğa hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi'ni kabul ederken, "Kürdistan Bölgesi olarak kriz ve kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Şartsız bir şekilde ve güncel bir ajandayla Bağdat ile diyaloğa hazırız" dedi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil'de, Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Cyrill Nunn ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Alman Büyükelçi Nunn, ülkesinin Irak'taki siyasi kriz ve 25 Eylül referandumu sonrasıyla ilgili yaklaşımına dair bilgi verdikten sonra, IKBY bölgesinin güven ve emniyet içerisinde olmasının ülkesi için çok değerli olduğunu söyledi. Erbil ile Bağdat arasındaki krizin diyalog yoluyla çözüme kavuşması gerektiğini belirten Bağdat Büyükelçisi Nunn, Almanya'nın iki taraf arasındaki görüşmeler için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da ifade etti. Mesut Barzani ise Erbil ile Bağdat arasındaki krizin çözümü konusunda Almanya'nın duruşu için teşekkür ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:



"Kürdistan halkı barış ortamı içerisinde referandumda oyunu kullandı. Referandum Kürdistan halkının iradesiydi. Kürdistan bölgesi olarak kriz ve kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Şartsız bir şekilde ve güncel bir ajandayla Bağdat'la diyaloğa hazırız."