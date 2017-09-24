T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Dışişleri Bakanı nükleer reaktör inşası için yardım istedi

"Barışçıl bir nükleer redaktörün inşa edilmesi için nükleer ülkelerden yardım talep ediyoruz"

24 Eylül 2017 19:33

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada, "Irak, barışçıl amaçlı bir nükleer reaktörün inşa edilmesi, nükleer teknolojilerin elde edilmesi konusunda nükleer ülkelerden yardım talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Caferi, her ülkenin atom enerjisi alanında barışçıl projeleri geliştirebileceğini öngören Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na atıfta bulundu.

Irak anlaşmayı 1969'da imzalamıştı

1968'de imzalanan ve 1970'te yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na Irak 1969'da katılmıştı.

Bağdat'ın daha önce geliştirmek istediği "Barışçıl Atom" programına Sovyetler Birliği destek vermiş ve 1968'de Irak'ta araştırma amaçlı ilk nükleer reaktörü kurmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin 1975'te Osirak nükleer reaktörünün kurulması için Fransa ile anlaşmış ve yeni reaktör 1980'de devreye alınmıştı. Ancak İsrail, "gelecekte nükleer silah üretimine yönelik plutonyum imalatını amaçlayan bir hareket olarak algılayarak Irak'ı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uymamakla suçlamış", ardından İsrail Hava Kuvvetleri 1981'de Osirak reaktörünü imha etmişti.

ETİKETLER

İbrahim CaferiIrakNükleer reaktör inşaasıyardımAvrupahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24