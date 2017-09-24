Irak Dışişleri Bakanı nükleer reaktör inşası için yardım istedi

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada, "Irak, barışçıl amaçlı bir nükleer reaktörün inşa edilmesi, nükleer teknolojilerin elde edilmesi konusunda nükleer ülkelerden yardım talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Caferi, her ülkenin atom enerjisi alanında barışçıl projeleri geliştirebileceğini öngören Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na atıfta bulundu.

Irak anlaşmayı 1969'da imzalamıştı

1968'de imzalanan ve 1970'te yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na Irak 1969'da katılmıştı.

Bağdat'ın daha önce geliştirmek istediği "Barışçıl Atom" programına Sovyetler Birliği destek vermiş ve 1968'de Irak'ta araştırma amaçlı ilk nükleer reaktörü kurmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin 1975'te Osirak nükleer reaktörünün kurulması için Fransa ile anlaşmış ve yeni reaktör 1980'de devreye alınmıştı. Ancak İsrail, "gelecekte nükleer silah üretimine yönelik plutonyum imalatını amaçlayan bir hareket olarak algılayarak Irak'ı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uymamakla suçlamış", ardından İsrail Hava Kuvvetleri 1981'de Osirak reaktörünü imha etmişti.