Irak, Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti için Türkiye'ye nota verdi

Irak merkezi yönetimi, Ahmet Davutoğlu'nun Erbil ve Kerkük'e yaptığı ziyaretlerle ilgili Ankara'ya nota verdi. El Irakiye koalisyonunun lideri İyad Allavi, NTV'ye yaptığı açıklamda Türkiye ve Irak'ın kardeş olduğunu ve Irak yönetiminin bu tepkisine anlam veremediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Barzani ile Suriyeli Kürtler konusunu konuşmak için Kuzey Irak’a gerçekleştirdiği ziyaretin Bağdat’la Ankara arasında yarattığı gerilim devam ediyor.

Irak yönetimi, Türkiye'nin BAğdat Büyükelçisini Dışişlerine çağırarak Davutoğlu’nun Erbil ve Kerkük ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamaları ‘kabul edilemez’ olarak niteledi ve Türkiye’ye nota verdi.

Gelişmeler üzerine Irak'ın Ankara Büyükelçisi de Dışişlerine çağırıldı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak Büyükelçisi Abdül Amir Kabil Abi Tabikh bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Müsteşar Sinirlioğlu, Irak Büyükelçisine, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Kerkük ziyaretinin ardından Iraklı yetkililerin yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu iletti.

Sinirlioğlu'nun görüşmede, Türkiye'nin her adımını açık ve seçik attığını, gizli bir gündemi bulunmadığını, açıklama yapılırken dikkatli olunması gerektiğini muhatabına aktardığı belirtildi.