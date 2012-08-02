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Dünya

Davutoğlu'nun Kerkük ziyaretine Irak'tan tepki: Tutuklama hakkımız var

Irak Dışişleri Bakanlığı, Davutoğlu’nun ziyaretinin Bağdat’ın bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği belirtildi

02 Ağustos 2012 19:49

Irak Dışişleri Bakanlığı, sert bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük’e gidişini eleştirdi. Açıklamada, Davutoğlu’nun ziyaretinin Bağdat’ın bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği belirtildi. Irak Başbakanı'nın danışmanı ise Kerkük ziyaretiyle ilgili olarak, "Davutoğlu'nu tutuklama hakkımız var" dedi.

Bakanlık’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ulusal egemenliği azımsamak, uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ihlal etmek ve devletler ile yetkililer arasındaki ilişkilerin temel düzenlemelerini ihlal etmek ne Türkiye’nin ne de başka bir ülkenin çıkarına olur” denildi.
 
AFP haber ajansının bildirdiğine göre, açıklamada, “Bütün bunlar Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi ve onayı dışında gerçeklemiş, bu ziyaret için resmi ve diplomatik kanallar kullanılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
 
Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin danışmanı ise Kerkük ziyaretinin önemli bir uluslararası ihlal olduğunu belirterek, "Davutoğlu'nu tutuklama hakkımız var" diye konuştu.

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