Irak'ta yeni başbakan adayı protesto gösterileriyle karşılandı

Irak Cumhurbaşkanı, partilerin bir başbakan adayı üzerinde anlaşamaması üzerine hükümeti kurma görevini Tevfik Allavi'ye verdi. Ancak yeni görevlendirme Bağdat'ta protestolara neden oldu.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Irak'ta yolsuzluklar nedeniyle aylarca süren protestoların ardından göstericilerin talebi doğrultusunda Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etti. Abdülmehdi'nin istifasının ardından kimin başbakan olacağı tartışılmaya başladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Şii gruplara yakın olan Tevfik Allavi'ye hükümet kurma görevi verdi ancak Allavi'nin Şii yanlısı siyaset izleyen eski Başbakan Nuri El Maliki'nin eski iletişim bakanı olması protestolara neden oldu. Bağdat'ta Tahrir Meydanı'na çıkan göstericiler "Allavi'yi istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Erken seçimlere kadar başbakanlık görevini yürütmesi gereken Allavi'nin, bir ay içerisinde kabineyi oluşturup meclisten güvenoyu alması gerekiyor. Görevlendirme sonrası ilk açıklamasını yapan Allavi, bakanlıklar için siyasi parti gruplarından dayatma olursa istifa edeceğini söyledi ve protestoculara talepleri karşılanana kadar gösterilerine devam etmeleri çağrısı yaptı.

Twitter hesabından bir video yayınlayan Allavi, "Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim. Ben sizin güveninizi taşıyan bir hizmetkarım. O yüzden ben ya da bir başkası taleplerinizi karşılayana kadar geri adım atmayın'' dedi.

"Allavi'yi reddediyoruz''

Cumhurbaşkanı Salih'in Tevfik Allavi'yi duyurmasından kısa bir süre Bağdat'ta ve Irak'ın güney kentlerinde protestolar başladı. Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda göstericiler, "Allavi'yi reddediyoruz'', ‘'Allavi kabul edilemez'' sloganları attı.

Göstericiler, Şii yanlısı siyaset izleyen eski Başbakan Nuri El Maliki'nin eski iletişim bakanı olması nedeniyle Allavi'ye karşı çıkıyor.

Allavi, İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Sadr Hareketi lideri Mukteda El Sadr'ın Sairun Koalisyonu tarafından destekleniyor. Sadr, yeni görevlendirmeyle ilgili Allavi'nin halkın seçimi ve Irak için iyi bir adım olduğunu söyledi.

Ancak Allavi'nin geçmişte üye olduğu ve daha sonra ayrıldığı Şii İslami Dava Partisi, Allavi'ye karşı çıktığını açıkladı. Hem protestoculardan hem de bir partiden veto yiyen Allavi'nin tamamen bağımsız bir hükümet kurmasının zor olduğu yorumları yapılıyor. Irak Meclisi'nin Sadr ve İran destekli en güçlü iki siyasi grubunun, kilit önemdeki bakanlıklara kendi adaylarını dayatacak olması, siyasi çıkmazı kaçınılmaz kılacak.