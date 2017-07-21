Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki: Kürdistan bağımsız olamaz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül aylarında düzenlemeyi planladığı 'bağımsızlık' referandumuyla ilgili konuştu. Maliki, bağımsızlık referandumu gerçekleştirilse bile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) bağımsız olamayacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan Maliki “Kürdistan hukuki anlamda da anayasal anlamda da bağımsız bir devlet olamaz. Kürtler, anayasa referandumunda verdikleri oylarla kendi kaderini belirlediler ve Irak’ın federal bir devlet olduğuna karar verdiler. Kendi kaderlerini belirlemek için her gün hakları yok. Belki referandum gerçekleştirilebilir, ancak Kürdistan ayrılamaz” ifadelerini kullandı.

Özerk statüdeki IKBY, Irak’tan ayrılmak için 25 Eylül’de referandum düzenlemeyi planlıyor.