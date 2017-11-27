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Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan gerilim sonrası Kerkük'e ilk ziyaret

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin 16 Ekim'de kontrolünü Kürt yönetiminden aldığı Kerkük'ü, çatışmaların ve gerilimin ardından ilk kez ziyaret etti

27 Kasım 2017 16:34

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak ordusu ile Haşdi Şabi\'nin 16 Ekim\'de kontrolünü Kürt yönetiminden aldığı Kerkük\'ü, çatışmaların ve gerilimin ardından ilk kez ziyaret etti. Kent yönetimi değişince, valilik makamında bulunan Irak\'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin fotoğrafının indirildiği, yerine Masum\'un fotoğrafının konulduğu görüldü.
Irak Cumhurbaşkanı Masum, Irak ordusunun 16 Ekim günü \'tartışmalı bölge\' olarak adlandırılan Kerkük\'e yönelik gerçekleştirdiği ve kontrolünü Kürt yönetiminden aldığı operasyon sonrası kenti ilk kez ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Masum\'un Kerkük Valiliği\'ni ziyaretiyle kentteki yönetimin Kürtlerden alınmasından sonra valilik makamında yapılan değişiklikler de ortaya çıktı. Daha önce valilik makamında, Irak ve Kürt yönetiminin bayraklarının yanı sıra Irak\'ın eski Cumhurbaşkanı Talabani\'nin fotoğrafı bulunurken, Talabani\'nin fotoğrafının indirildiği, yerine Masum\'un fotoğrafının duvara asıldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI 

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