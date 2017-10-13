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Irak Cumhurbaşkanı, Abadi'nin taleplerini Kürt yönetimine iletti

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Merkezi Yönetim ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük ile ilgili yaşanan gerginlik devam ederken, Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum, akşam saatlerinde Süleymanye'ye gelerek KYB yetkilileri ile görüştü

13 Ekim 2017 23:39

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Merkezi Yönetim ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük ile ilgili yaşanan gerginlik devam ederken, Irak\'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum, akşam saatlerinde Süleymanye\'ye gelerek KYB yetkilileri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Masum\'un, Irak Başkananı Haydar Abadi ve Heşdi Şabi güçlerinin Kürt yönetiminden istediği 6 talebini toplantıda Kürt yönetmine ilettiği belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, Bağdat\'tan Süleymaniye\'ye akşam saatlerinde gelen Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) başkanlık üyeleriyle bir araya geldi. Kerkük ve çevresinde yaşanan gerginliğin toplantının ana gündemini oluşturduğu belirtilirken, Irak Başbakanı Haydar Abadi ile Heşdi Şabi\'nin Kürt yönetiminden talepte bulundukları maddeler şöyle:
* Kerkük Havaalanı’nın Irak ve Heşdi Şabi güçlerine teslim edilmesi
* Keywan (K1) Askeri Üssü’nün Irak’a teslimi
* Kerkük’teki tüm petrol rafineri ve borularının Irak’a teslimi
* Peşmergenin elindeki esir IŞİD mensuplarının Irak güçlerine teslim edilmesi
* Irak güçlerinin IŞİD öncesi bölgelere yerleşmesi
* Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınması
Habere göre, Abadi ve Heşdi Şabi güçlerinin söz konusu taleplerin yerine getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne yarın gece saat 02:00’a kadar süre verdiği de iddia edildi.

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