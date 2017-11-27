Irak Büyükelçisi: Antalya ile 30 milyon dolarlık ticaret hacmi çok az

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu\'nu ziyaret eden Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, \"Antalya ile Irak arasındaki 30 milyon dolarlık ticaret hacmi çok az. İzmir\'le 125 milyon dolar, Mersin\'le 1 milyar dolar ticaret yapılıyor\" dedi.

Belek turizm bölgesinde düzenlenen 9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017\'ye katılan Irak\'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Vali Karaloğlu ve Büyükelçi Al-Alawi, Irak- Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Büyükelçi Al-Alawi, 18 aydır Türkiye\'de bulunduğunu, görevinin sona erdiğini, yeni görev yerinin Hollanda olduğunu söyledi. Türkiye\'den ayrılmadan önce Antalya\'yı ziyaret etmek istediğini de belirten Al-Alawi, \"Türkiye\'de kalmak isterdim. 18 ay boyunca ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yaptık. Yerime gelecek yeni büyükelçinin benim yaptığım işlerin üzerine daha iyilerini katmasını dilerim\" ifadelerini kullandı.

\'IRAK İLE ANTALYA ARASINDAKİ TİCARET ÇOK AZ\'

Antalya\'ya daha önce birkaç defa geldiğini ve kenti çok sevdiğini belirten Al-Alawi, Irak ile Antalya arasındaki ilişkilerin gelişmesini çok istediğini kaydetti. Büyükelçi Al-Alawi, \"Antalya ile Irak arasındaki ticaret seviyeleri istenen boyutta değil. 30 milyon dolarlık ticaret hacmi çok az. İzmir\'le 125 milyon dolar, Mersin\'le 1 milyar dolar seviyelerinde. İlişkilerin gelişmesi için turizmi bir tanıtım aracı olarak kullanabiliriz. Antalya\'nın Irak bölgesinde tanıtılması gerekiyor\" diye konuştu.

\'IRAK İLE ANTALYA ARASINDA TURİZM PATLAMASI OLACAK\'

Vali Münir Karaloğlu ise Irak\'ın Türkiye ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman konjonktür sorunu olduğunu ancak şu anda her şeyin yolunda olduğunu vurgulayan Karaloğlu, gelecekte ilişkilerin daha iyi olacağını öngördüğünü söyledi. Türkiye ile Irak arasındaki 8 milyar dolarlık ticaret hacmi içerisinde Antalya\'nın çok yokmuş gibi göründüğünü vurgulayan Karaloğlu, \"Antalya\'dan ihraç edilen ürünlerin bir kısmı başka limanlardan ve gümrüklerden Irak\'a girdiği için rakamlar öyle görünüyor. Ticaret daha çok Irak pazarını iyi bilen Gaziantep, Hatay ve Mersin üzerinden ilerliyor\" dedi.

Antalya ile Irak arasında turizm ilişkilerinin geliştirilebileceğine değinen Vali Karaloğlu, \"2017 yılında bir artış var ancak beklediğimiz patlama olmadı. 2018- 2019 yılında o beklediğimiz turizm patlamasının olacağını bekliyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI