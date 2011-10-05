-Irak bölgesel yönetimi temsilcileri Bağdat'a gidiyor ERBİL (A.A) - 05.10.2011 - Mustafa Kerim - Irak bölgesel yönetimi temsilcileri görüşmelerde bulunmak için Bağdat'a gidiyor. Kuzey Irak bölgesel yönetimi resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, Bölgesel Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Husyen başkanlığındaki Kürt heyetinin, Irak'ın şu anki siyasi durumu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların görüşülmesi için Bağdat'a hareket ettikleri açıklandı. Açıklamada Kürt Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Husyen başkanlığındaki resmi heyette Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) siyasi büro üyesi Molla Bahtiyar ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) siyasi büro üyesi Fazıl Mirani'nin yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, resmi heyetin Bağdat'ta Irak hükümeti ve parlamentosunda bulunan tüm Kürt temsilcileri ile bir toplantı düzenleyeceği, ardından da Irak hükümeti yetkilileri ile Iraklı siyasi çevreler ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada heyetin Iraklı yetkililerle Irak hükümeti ortaklığı, Erbil Bağdat arasındaki ilişkiler, petrol ve doğal gaz anlaşmaları ve 140. maddenin uygulanması konularının başlıca görüşme maddeleri olduğu ifade edildi.