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Dünya

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi milletvekili: PKK, Musul operasyonuna katılacak

Şeyh Şemo, Türkiye-Irak arasındaki gerilim nedeniyle de Irak hükümetini eleştirdi

14 Ekim 2016 00:55

Irak bölgesel Kürt parlamentosu vekili Şeyh Şemo, "Irak merkezi hükümetinin Musul Operasyonu ittifakına PKK'yı da dahil etmek istediğini" öne sürerek Türkiye'nin tepkisini çektiği için Irak hükümetini eleştirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Irak bölgesel Kürt parlamentosu'nda Ezidileri temsil eden Milletvekili Şeyh Şemo, yaptığı basın açıklamasında, Sincar (Şengal) bölgesi'ndeki PKK’lıların, IŞİD'e karşı düzenlenecek olan Musul operasyonuna Şii milis örgütü olan 'Haşdi Şabi' teşkilatı bayrağı altında katılacağını öne sürdü. Şemo, PKK'lıların bölüklere dağıtılacağını ve Haşdi Şabi simgesi taşıyan üniformalar giyeceklerini söyledi.

 

Irak hükümetinin planını eleştirdi

 

PKK'nın Musul'un kurtarılması için düzenlenecek operasyona katılması durumunda Türkiye'nin tepkisinden endişe ettiğini ifade eden Şemo, merkezi hükümet tarafından desteklenen PKK'nın Irak Kürdistanı'nda kargaşaya neden olacağını belirterek Irak hükümetini suçladı.

Öte yandan Şengal Kaymakamı Mahma Halil da, merkezi hükümetin PKK'yı Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmasının, bölgede sorunlara yol açarak kaos yaratacağının altını çizdi.

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pkkmusuloperasyonŞeyh Şemoırak bölgesel kürt yönetimi

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