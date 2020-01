Irak Başbakanı'ndan IŞİD'e: Teslim olun ya da ölün

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Musul'daki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına 'Teslim olun ya da ölün' çağrısı yaptı.

Ordu güçlerinin Musul merkezine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyleyen İbadi, kameraların karşısına askeri kıyafetle çıktı ve "Başka seçenek yok. Ya teslim olursunuz ya da ölürsünüz" dedi.

Doğudan ilerleyen Irak özel harekât birliklerinin kent merkezine 1 kilomtere uzaklıkta olduğu belirtilmişti.

Ordu güçleri ise güneyden Musul'a girmeye çalışıyor.

İbadi halka seslendiği konuşmasında, "IŞİD'i dört bir yandan kuşatacağız. Allah'ın izniyle yılanın başını ezeceğiz. Kaçabilecekleri hiçbir yer olmayacak" dedi.

Irak özel harekât birimlerinin ilerleyişini takip eden BBC muhabiri Ian Pannell, Pazartesi günü Iraklı güçlerin bir miktar direnişle karşılaştığını söylüyor.

Pannell, IŞİD'in askeri konvoyları bomba yüklü araçlarla vurmaya çalıştığını da aktarıyor.

"DAEŞ Musul'a girdiğinde babamı öldürmüşlerdi. Babam polisti. Ben kaçtım, peşime düşmediler.

"Bizim köy iki yıl kuşatma altında kaldı. Eğer polisle ya da orduyla bağlantılı olduğumu bilselerdi beni yaşatmazlardı.

"DAEŞ tüm halkı zorla camilere götürüp namaz kıldırtıyor. Eğer eşiniz çarşaf giyip peçe takmıyorsa, kırbaş cezası veriyorlar."

Irak ordusuna bağlı birlikler Musul'un doğusunda bazı köyleri ele geçirmiş durumda.

Ancak kent merkezini IŞİD'den geri almak için nihai operasyonun ne zaman başlayabileceğine dair bir takvim yok. Şehir merkezine yaklaşıldıkça IŞİD'in direncinin de arttığı ifade ediliyor.

Musul harekâtına toplamda yaklaşık 50 bin kişi katılıyor. Irak ordusunun yanı sıra Şii milisler, peşmerge güçleri ve Sünni aşiretlerin silahlı birimleri Musul'un geri alınması için IŞİD'le çatışmalara giriyor.

Musul 2014'te IŞİD'in eline geçmiş, IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi de 'hilafeti' Musul'da ilan etmişti.

Musul harekâtı başlamadan önce şehirde 3.000 ila 5.000 IŞİD militanının olduğu tahmin ediliyordu. Kentte 1.5 milyon civarı sivilin yaşadığı da sanılıyor.

Şu ana kadar Musul'dan 17 bin 700 kişi kaçmayı başardı. Birleşmiş Milletler, en kötü senaryoda 700.000 Musullunun evlerini terk etmek zorunda kalabileceğini söylüyor.