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Dünya

Irak Başbakanı, yolsuzluğa karışan kamu görevlileriyle ilgili harekete geçti

İbadi, hakkında yolsuzluk iddiası bulunan kamu görevlilerinin dosyalarının Şeffaflık Kurumu'na teslim edilmesini onayladı

07 Ağustos 2018 19:58

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, adı yolsuzluğa karışan kamu görevlilerinin dosyalarının Şeffaflık Kurumu'na teslim edilmesini onayladığı bildirildi.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, bazı eski bakan ve büyük devlet yetkililerinin yolsuzluk dosyalarının Şeffaflık Kurumu'na teslim edilmesini onayladı" denildi.

Şeffaflık Kurumu'na isimleri bildirilenler hakkında çeşitli kentlerde okul yapımıyla ilgili yolsuzluk dosyaları bulunduğu ifade edildi.

Başbakan İbadi, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Şeffaflık Kurumu'na teslim edilecek isimleri duyuracaklarını kaydetmişti.

Bağımsız Irak Şeffaflık Kurumu, yolsuzlukla mücadele konusunda çalışmalar yürütüyor.

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