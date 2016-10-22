Irak Başbakanı: Musul Iraklıların üstesinden geleceği bir sorundur

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılma isteğine ilişkin "Türklerin katılmak istediğini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu Iraklıların üstesinden geleceği bir şey" dedi. İbadi, yardım gerektiği taktirde Türkiye veya bölgedeki diğer ülkelerden destek isteyebileceklerini de ifade etti.

Bağdat'ta ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile bir araya gelen Irak Başbakanı, "Iraklılar Musul'u ve kalan diğer toprakları kurtaracak" ifadesini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, Musul savaşına Iraklı, Kürt ve diğer yerel güçlerin katılacağını belirten İbadi, "Herhangi bir sorunumuz yok. Yardım gerekirse, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerden isteriz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Carter dün akşam, Ankara'daki temaslarının ardından Türkiye'nin, Musul'un operasyonunda yer alması konusunda Ankara-Bağdat arasında prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Carter’ın, Türkiye’nin de Musul operasyonuna katılması için Bağdat yönetimine yaptığı baskıya Irak Başbakanı İbadi’nin direnç gösterdiğini belirtti.