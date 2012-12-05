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Dünya

Irak Başbakanı Maliki, Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maliki'nin davetini kabul ettiği öne sürüldü

05 Aralık 2012 23:15

Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Irak Başbakanı Maliki'nin geçen ay yaptığı davete, CHP lideri olumlu yanıt verdi. Öte yandan Irak yönetimi dün Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağının Erbil'e iniş yapmasına izin vermemişti.

Miray Akdağ Uluç'un ntvmsnbc'de yer alan haberine göre; Irak Merkezi Yönetimi'nin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iniş izni vermemesine ilişkin tartışma sürerken, Irak Başbakanı Maliki’nin geçen ay sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Irak’a davet ettiği ortaya çıktı.
 
CHP liderine davet, 25 Kasım'da İstanbul'da görüştüğü Irak Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hammudi tarafından iletildi.
 
Kılıçdaroğlu’nun Maliki’nin davetine olumlu yanıt verdiği ancak tarihin netleşmediği belirtildi.
 
CHP liderinin ziyaretinde sadece Bağdat değil; Süleymaniye, Kerkük, Necef ve Erbil kentlerinin de yer alması bekleniyor.
 
CHP Genel Başkanı, ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu başkanlığındaki bir heyeti de Bağdat’a gönderiyor.
 
25 Aralık’ta gerçekleşecek ziyarette CHP heyeti Türkiye-Irak ilişkilerinin masaya yatırılacağı bir konferasna katılacak. Toplantıya Maliki’nin 4 bakanı da katılacak.
 
 

Kılıçdaroğlu Mısır yolcusu

 
 
CHP liderine bir davette Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’den geldi. Daveti kabul eden Kılıçdaroğlu, 2013'ün ilk aylarinda Mısır’a gitmeye hazırlanıyor.
 

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