T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Başbakanı Maliki, 4 komutanı görevden aldı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, aralarında başkenti Musul olan Ninova bölgesinden sorumlu Korgeneral Sabah Gevari'nin de bulunduğu 4 komutanın görevlerine son verdi

18 Haziran 2014 01:37

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Musul kentinin IŞİD kontrolüne girmesi nedeniyle orduda görev yapan dört komutanı ‘görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri’ gerekçesiyle görevden aldı.

Irak hükümetinden yapılan açıklamaya göre görevden alınan komutanlar arasında başkenti Musul olan Ninova bölgesinden sorumlu Korgeneral Sabah Gevari de yer alıyor.

Açıklamada çatışmadan kaçtığı gerekçesiyle komutanlardan Hidayet Abdulrahim'in askeri mahkemede gıyabında yargılanacağı belirtildi.

Irak Başbakanı, daha önce yerlerini terk eden askerlerin yerlerine dönüp savaşmaya başlamamaları halinde idam cezasına çarptırılacağını duyurmuştu.

 

ETİKETLER

nuri el malikiırakışidkomutan

İlgili Haberler

Irak Başbakanı Maliki'den firar eden askerlere idam tehdidi

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, IŞİD'e karşı üniformalarını çıkartıp, kaçan askerlerin, Sünni-Şii ayrımı yapılmadan idam edileceğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24