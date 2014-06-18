Irak Başbakanı Maliki, 4 komutanı görevden aldı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Musul kentinin IŞİD kontrolüne girmesi nedeniyle orduda görev yapan dört komutanı ‘görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri’ gerekçesiyle görevden aldı.

Irak hükümetinden yapılan açıklamaya göre görevden alınan komutanlar arasında başkenti Musul olan Ninova bölgesinden sorumlu Korgeneral Sabah Gevari de yer alıyor.

Açıklamada çatışmadan kaçtığı gerekçesiyle komutanlardan Hidayet Abdulrahim'in askeri mahkemede gıyabında yargılanacağı belirtildi.

Irak Başbakanı, daha önce yerlerini terk eden askerlerin yerlerine dönüp savaşmaya başlamamaları halinde idam cezasına çarptırılacağını duyurmuştu.