Irak Başbakanı, IŞİD'in sonunu ilan etti

IŞİD’in üç sene önce Musul’da ‘halifelik’ ilan ettiği Büyük Nuri Cami’nin Irak ordusunun kontrolüne geçmesi sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi zafer ilan etti.

İbadi, caminin el değiştirmesi sonrası ‘IŞİD devletinin son bulduğunu’ belirterek şu ifadeleri kullandı: “El Nuri Camisi’nin ve El Habda minaresinin ulusun kontrolüne dönmesi, IŞİD’in sahte devletinin sonunun geldiğini gösteriyor.”

Irak Başbakanı, Irak güçlerinin IŞİD’le ‘son militanı yakalayıp öldürünceye kadar’ mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Ne olmuştu?

IŞİD, Musul’un sembolü sayılan camiyi ve kente ‘kambur’ lakabını veren eğik minaresini geçen hafta havaya uçurmuştu.

Örgüt, 12’inci yüzyılda inşa edilen camiyi Haziran 2014’te ele geçirmiş, Irak ve Suriye’deki ‘halifeliğini’ de burada ilan etmişti. O tarihten bugüne dek eğik minarede IŞİD bayrağı dalgalanıyordu.