T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Başbakanı: IŞİD’in elinde kalan son köy de kurtarıldı

İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Irak Başbakanı Haydar el-İbadi IŞİD’in elinde kalan son köyün de militanlardan kurtarıldığını açıkladı ve Irak güvenlik güçlerini Qaim köyünü kurtardıkları için tebrik etti

04 Kasım 2017 14:45

İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Irak Başbakanı Haydar el-İbadi IŞİD’in elinde kalan son köyün de militanlardan kurtarıldığını açıkladı ve Irak güvenlik güçlerini Qaim köyünü kurtardıkları için tebrik etti.
El-İbadi’nin ofisinden yapılan açıklama, ABD liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen ve bir haftadan uzun bir süredir devam eden operasyonun ardından geldi.
Albay Walid el-Duleimi, yaptığı açıklamada, Qaim kentinin Haşdi Şabi savaşçıları ve Arap gönüllülerin desteğiyle IŞİD’den tamamen temizlendiğini söyledi.
El-Duleimi, Irak ulusal bayrağının kent merkezindeki belediye binasında tekrar göndere çekildiği bilgisini de verdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAIrak Başbakanı HaydarIŞİDinIrakQaimElİbadininABDAlbay WalidHaşdiArapIŞİDdenElDuleimi Irak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24