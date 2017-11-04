Irak Başbakanı: IŞİD’in elinde kalan son köy de kurtarıldı

İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Irak Başbakanı Haydar el-İbadi IŞİD’in elinde kalan son köyün de militanlardan kurtarıldığını açıkladı ve Irak güvenlik güçlerini Qaim köyünü kurtardıkları için tebrik etti.

El-İbadi’nin ofisinden yapılan açıklama, ABD liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen ve bir haftadan uzun bir süredir devam eden operasyonun ardından geldi.

Albay Walid el-Duleimi, yaptığı açıklamada, Qaim kentinin Haşdi Şabi savaşçıları ve Arap gönüllülerin desteğiyle IŞİD’den tamamen temizlendiğini söyledi.

El-Duleimi, Irak ulusal bayrağının kent merkezindeki belediye binasında tekrar göndere çekildiği bilgisini de verdi.



