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Dünya

Irak Başbakanı İbadi: Telafer, IŞİD'den tamamen geri alındı

Telafer ve Ninova bölgesinin IŞİD'den kurtarıldığı bildirildi

31 Ağustos 2017 17:52

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Telafer ve Ninova bölgesinin IŞİD’den tamamen geri alındığını açıkladı.

İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Telafer zaferini duyurmak için şu ifadeleri kullandı: "Telafer kurtarıldı. IŞİD militanlarına şunu söylüyoruz: Her neredeyseniz peşinizdeyiz, teslim olmak ya da ölmekten başka bir seçeneğiniz yok."

Telafer, 2014’ten beri IŞİD’in kontrolündeydi. Irak ordu güçleri ve Şiilerin ağırlıkta olduğu Haşdi Şabi milisleri Telafer’i geri almak için 20 Ağustos’ta operasyon başlatmıştı.

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