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Dünya

Telafer, Irak ordusunun kontrolüne geçti

Telafer'in ardından Havice'nin geri alınması için operasyon başlatılması bekleniyor

27 Ağustos 2017 12:44

Irak’ın kuzeybatısındaki Telafer kentinin IŞİD militanlarından tamamen kurtarıldığı, kentin içinde temizleme operasyonlarının sürdüğü duyuruldu.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Orduya bağı zırhlı birlikler, Haşdi Şabi'ye ait 2, 9, 11'inci birlikleri, Askeri, Sanayi, Maarid semtlerini ve Telafer Kapısı'nı IŞİD'den kurtardı. Böylece ilçe merkezinin tüm semtlerinde kontrol sağlandı" ifadelerini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Telafer'in yüzde 70'inin IŞİD'den geri alındığını duyurmuştu. Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian’le Bağdat’taki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, IŞİD’den temizlenen Telafer kalesine Irak bayrağının tekrar dikildiğini açıklamıştı.

2014 yılından beri IŞİD kontrolünde olan Telafer'in geri alınması için 20 Ağustos'ta Irak ordusuna bağlı birlikler, Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milisleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince operasyon başlatılmıştı.

Musul’un batısında yer alan Telafer, IŞİD’in Suriye ile bağlantısını sağlayan stratejik güzergah üzerinde yer aldığı için kilit öneme sahip.

Telafer operasyonunun ardından Bağdat’ın 300 kilometre kuzeyinde yer alan Havice’nin geri alınması için operasyon başlatılması bekleniyor.

 

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