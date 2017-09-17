Irak Başbakanı İbadi: Musul'da IŞİD'le bağlantılı 500 Türkiye vatandaşı var

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Başika Kampı'nın yakında boşaltılmasını istediklerini açıkladı. İbadi ayrıca Musul yakınlarında IŞİD’le bağlantılı oldukları düşünülen 500 Türkiye vatandaşı olduğunu belirtti.

NTV’nin aktardığına göre, Associated Press'e konuşan İbadi, daha önce Türkiye'yle yapılan görüşmelerde Musul'daki Başika Kampı'nın hemen boşaltılmasını istediklerini, Türkiye'nin ise IŞİD yenildikten sonra kampı boşaltacağını söyledi.

IŞİD’in Ninova Bölgesi'nde yenildiğini hatırlatan İbadi, bu konuyu Türkiye'yle görüştüklerini belirterek, "Çok kısa sürede konuyla ilgileneceklerine dair söz verdiler" dedi.

İbadi, Musul yakınlarında IŞİD’le bağlantılı oldukları düşünülen kadın ve çocukların kaldığı kampta bin 300 kişinin kaldığını, bunlardan yaklaşık 500'ünün Türkiye vatandaşı olduklarını belirtti. İbadi, bu kişilerin geldikleri ülkelere geri dönebilmeleri için hükümetlerle görüştüklerini söyledi.