Irak Başbakanı İbadi: IŞİD'ı Ninova eyaletinden çıkarttık

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Tel Afer kenti ve çevresinin ele geçirilmesinin ardından, Ninova eyaletinin "IŞİD'dan tamamen kurtarıldığını" söyledi.

İbadi'nin duyurusu, IŞİD'ın Telafer'den kaçan militanlarının sığındığı Ayadiya'da da örgütün yenilgiye uğratılmasının ardından yapıldı.

Böylece IŞİD'in kontrolünde sadece Irak'ın ortası ve batısındaki birkaç kasaba ve çöl bölgesi kaldı.

Örgüt son aylarda birçok noktada toprak kaybına uğratıldı.

Başbakan İbadi "Mutluluğumuz tamamlandı, zafer geldi ve Ninova eyaleti artık tamamen güçlerimizin geline geçti" dedi.

IŞİD militanları Haziran 2014'te, eyaletin başkenti Musul ve bölgenin geniş kesimlerini ele geçirmişti.

Telafer'in geçen Pazar günü ele geçirilmesinin ardından Ayadiya için başlayan çatışmalar kısa sürse de şiddetliydi.

IŞİD'le mücadele için ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyon Telafer'in Irak güçlerinin eline geçtiğini söyledi ancak bölgede hala yapılacak "tehlikeli" işlerin olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamada, "Patlayıcı düzeneklerini tamamen etkisiz hale getirmek, saklanan IŞİD militanlarını tespit etmek gibi tehlikeli işlerin yapılması gerekiyor" denildi.

IŞİD'den henüz Telafer'in ele geçirilmesiyle ilgili bir açıklama gelmedi.

Telafer'i terk eden IŞİD militanlarının sığındığı Ayadiya kasabasındaki direnişi kırmak için Irak ordusu havadan saldırılarını ve topçu ateşini yoğunlaştırmış ve takviye güçler getirilmişti.

Iraklı askeri yetkililer, yüzlerce militanın kasabadaki bütün evler ve yüksek katlı binalarda konuşlandığını ve hükümet güçlerinin ilerleyişini zorlaştırdığını vurgulamıştı.

Albay Kerim el Lami, IŞİD militanlarının ilk savunma hatlarını yarma harekatını "cehennemin kapılarını açar gibiydi" diye tanımlamıştı.

El Lami "Yüzlerce Daeş (IŞİD) militanı kasabadaki neredeyse her evde mevzilenmiş durumda. Musul'un eski şehrindeki çatışmanın şiddetli olduğunu düşünüyorduk ama bu defalarca kez daha zordu. Kaybedecek bir şeyi olmayan ve ölmeye hazır yüzlerce zorlu savaşçıyla karşı karşıyayız" demişti.