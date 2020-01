Irak Başbakanı İbadi: Irak petrolleri Türkiye üzerinden ihraç edilsin

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Türkiye'yi ilk ziyaretinde, Irak petrolünün Türkiye üzerinden geçerek dünyaya ihraç edilmesini istediklerini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise IŞİD ve PKK'ya karşı ortak tavır içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Davutoğlu "Gerek DEAŞ gibi son dönemde çıkan terör örgütleri ve Irak'ı Suriye'yi kendisine bir alan olarak seçen terör örgütleri, gerekse on yıllardır Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılar yürüten PKK terör örgütü gibi bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır içindeyiz. Irak'ın güvenliği bağlamında her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Konuk Başbakan İbadi ise "Irak bütçesiyle ilgili anlaşmalar gerçekleşti. Tabii ki bütçe ve petrolün Türkiye topraklarından geçmek suretiyle Ceyhan limanına gelerek oradan da dünya pazarına açılması konusu gündeme gelmiştir. Biz Türkiye üzerinden ihracatımızı yapmak istiyoruz. Ekonomi ve ticaret yönünden de Türkiye açısından önem arz etmekte. Bu Irak’ın da çıkarına" açıklamasında bulundu.

IŞİD ve PKK'ya karşı ortak tavır içinde hareket ettiklerini söyleyen Başbakan Davutoğlu "En önemli alanlarda bakanlarımız kendi aralarında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Yepyeni bir dönemi yepyeni bir sayfa açarak bütünüyle ele aldık. Şu anda her şeyden önce birinci gündem maddemiz güvenlik konusudur. Bir terör örgütü olan DEAŞ’ın yaptığı saldırılarla ortaya çıkan güvenlik riski sadece Irak’ta değil tüm bölgeyi etkilemektedir. Tüm bölge ve Türkiye’ye tehdit, risk mahiyeti taşımaktadır. Irak’ın toprak bütünlüğüne, güvenliğine ve istikrarına Türkiye’nin güvenliği ve istikrarı gibi bakıyoruz. Irak’a bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgede var olan bütün terör örgütlerine karşı ortak tavırda mutabıkız. Gerek DEAŞ gibi son dönemde çıkan terör örgütleri, gerekse on yıllardır Irak topraklarından Türkiye’ye saldırılar yürüten PKK’ya karşı ortak tavır içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İki başbakan basın toplantısında soruları da yanıtladı:



- Asker ve polis eğitimi konusunda ilerleme sağlanabildi mi? Sayın El İbadi, Sünni aşiretlerin hükümetinize dönük eleştirileri var. Yayınlanan bildiri vardı, silahlandırmadan affa kadar talepler var. IŞİD ile mücadeleye sekte vurur mu? Sünnilerin taleplerine hükümetiniz bir garanti veriyor mu?

Abadi: Irak özgür bir ülkedir, demokratik bir ülkedir. Burada bir takım sıkıntılar var ama büyük ihtilaflar yok. Şii bölgelerinde de tenkitler var. Az silahlanıyoruz diye. Sivillerin korunması konusunda tenkitler var. Irak hükümeti, uluslararası toplum bile kendini savunacak durumda değildir IŞİD'e karşı.

Uluslararası bağlamda bir desteğin olması gerekiyor. Biz bunu talep ettik. Uçaklar üzerinden, bombardıman üzerinden, eğitim açısından talepte bulunduk. IŞİD'i ancak bu şekilde bertaraf edebiliriz. Bu tenkitleri saygı duyarak dinliyoruz. Siyasi durumumuz buna açıktır. Ancak biz bütün aşiretlere elimizi uzatıyoruz. Hali hazırda bu bölgelerdeki savaşçıları, gençleri, cesur gençleri alıyoruz IŞİD'e karşı mücadele etmek için. Ancak herkesi alamayız. Askeri yönden mücadele veriyoruz.

Davutoğlu: Son dönemdeki gelişmeler sırasında bu konu daha da genişleyecek. Irak'ta yaptığımız eğitim manasında bazı askeri destek çalışmalarımız oldu. Bugün savunma bakanlarımız görüşme yaptılar. Daha kapsamlı neler yapılabilecekse, destek verme konusunda hazırız. Savunma bakanlarımız ilgili güvenlik birimimiz daha detaylı çalışmayı yürütecekler.



- Irak medyasından geliyorum. İki sorum var. Birincisi Davutoğlu'na yönelik; Türkiye'nin rolü veya Türkiye tarafından Irak'a sunulan, terörle mücadele konusunda desteği nedir?

İbadi'ye ise Irak Türkiye'den ne bekliyor diye sormak istiyorum..

Davutoğlu: Biraz önce zikrettiğim gibi bu konuda görüşmeler yaptık. Bağdat ziyaretinde de vurguladık. Bugün savunma bakanlarımız bir araya geldiler. Irak merkezi hükümetine destek hususunda her türlü fikre açığız. Oturur bunları değerlendiririz. Yabancı savaşçılar konusunda ise hiçbir yabancı savaşçının olmaması, her iki ülkenin halkı dışında hiçbir yabancı gücün bu topraklarda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede Türkiye yabancı savaşçılar konusunda ilkesel tutuma sahiptir.

Abadi: IŞİD sadece Irak ve Türkiye'nin değil bütün bölgenin güvenliğini tehlikeye sokmaktadır

Başbakan da bu yardımı sunacaklarını söylediler. Askeri, eğitim, silah konusunda bile bu konuşmalar geçti. Listeler sunuldu, onlar hazır olduklarını ifade ettiler. Güçlerimizi seferber ederek bu konuda bütün komşu ülkelerin desteğiyle biz bertaraf edebiliriz bu örgütü.

IŞİD desteği veya ülkelerin, geçişinin kolaylaştırılması konusu söz konusu değildir. uluslararası kanunlar çerçevesinde de bunlar bulunmamaktadır. Türkiye savaşçıların geçmesine izin vermemektedir. Bazıları kimlikleri belirsiz, bu şekilde geçebilmektedir. Ne Türkiye'deki kardeşlerimiz, ne Irak tarafından bu kabul edilebilir değildir. Aynı zamanda oluşumlar, etnik mezhep yönünden çatışmaya biz karşıyız. Suriye'de çatışmalara karşıyız. Her ülkede etnik gruplar azınlıklar var. Bu konuda işbirliği yapmamız gerekiyor.