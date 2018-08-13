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Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanlığı, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’nin, kabine üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu

13 Ağustos 2018 16:46

Cumhurbaşkanlığı, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’nin, kabine üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Sayın El-İbadi arasında gerçekleştirilmesi öngörülen başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacaktır\" denildi.

ANKARA, (DHA) 

 

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