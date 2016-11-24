Irak Başbakanı: Haşdi Şabi milisleri Telafer çevresine ulaştı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Haşdi Şabi milisleri Telafer çevresine ulaştı. Ancak Telafer'i ordu ve polis güçleri IŞİD'ten geri alacak. Telafer halkının en kısa zamanda evine dönmesini diliyorum" dedi

Irak Başbakanı İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer'e Haşdi Şabi'nin değil, polis ve ordu güçlerinin gireceğini söyledi. İbadi, yaptığı basın toplantısında, "Güvenlik güçlerimiz, Musul'da doğu ve kuzey cephelerdeki bölge ve köyleri kurtarma operasyonuna devam ediyor. Musul'un çoğu bölgesi güçlerimizin kontrolüne geçti" diye konuştu.

Haşdi Şabi'nin, Sincar ile Telafer arasındaki bağlantı yolunu kestiğini kaydeden İbadi, "Musul, Suriye sınırına kadar tüm bölgelerden arınmış ve kuşatılmış oldu." ifadelerini kullandı.

İbadi, "Haşdi Şabi milisleri Telafer çevresine ulaştı. Ancak Telafer'i ordu ve polis güçleri IŞİD’ten geri alacak. Telafer halkının en kısa zamanda evine dönmesini diliyorum." diye konuştu.