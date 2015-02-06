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Dünya
Deutsche Welle

Irak Başbakanı Berlin'i ziyaret ediyor

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, bir çalışma ziyareti için Berlin'e geliyor.

06 Şubat 2015 11:23


Almanya Başbakanı Angela Merkel Iraklı mevkidaşını askeri törenle karşılayacak. Başbakanlık konutunda yapılacak görüşmede ikili, bölgesel ve ekonomik konular ele alınacak.

Irak Başbakanı El Abadi, Körber Vakfı'nın Berlin'de düzenlediği bir konferansta ülkesindeki gelişmeleri aktaracak.

Terör örgütü IŞİD, bundan bir yıl önce başlattığı taarruzla Irak'ın geniş kesimlerini kontrolü altına aldı. Almanya, IŞİD'e karşı mücadele veren Irak Ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmergelere silah ve eğitim desteği sağlıyor.

Geçen hafta bir açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kuzey Irak'taki Peşmergelere silah ve askeri teçhizat yardımının devam edeceğini duyurmuştu.

Öncelikle kışlık giysi ve hijyen malzemeleri gönderileceğini vurgulayan savunma bakanı, şubat ayının sonuna kadar da silah ve mühimmat sevkiyatının süreceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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