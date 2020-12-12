Irak, AstraZeneca'dan 8 milyon doz Koronavirüs aşısı siparişi verdi

Irak, İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Koronavirüs aşısından 8 milyon doz sipariş ettiğini duyurdu.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey yaptığı açıklamada, ülkesinin sağlık alanında Irak ile işbirliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bütün insanların ölümcül Koronavirüsü'e karşı aşı alabilmesi için AstraZeneca aşısının fiyatının çok yüksek olmadığını belirten Hickey, Irak’ın sipariş ettiği aşının ilk partisi yakında Irak’ta olacağını ve aşının Irak’taki sağlık ve ekonomik sektörünün iyileşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Irak’ta toplam vaka sayısı 503 bin 897’ye, toplam can kaybı ise 12 bin 549’a yükseldi. (İHA)