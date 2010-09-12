-IRAK, AMERİKALILARA TAZMİNAT ÖDEYECEK BAĞDAT (A.A) - 11.09.2010 - Irak'ın, 1991'deki Körfez Savaşı sırasında dönemin Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldığını söyleyen Amerikalılara, tazminat ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Resmi kaynaklar, bu konudaki anlaşmanın 2 Eylülde, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile ABD'nın Irak Büyükelçisi Jim Jeffrey tarafından imzalandığını belirtirken, Irak'ın ne kadar tazminat ödeyeceği ise açıklanmadı. ABD Büyükelçiliği sözcülerinden David Ranz da, ''Anlaşma 2 Eylülde imzalandı'' demekle yetindi. Amerikan Christian Science Monitor gazetesi, kısa bir süre önce yayımladığı haberde, Bağdat yönetiminin toplam 400 milyon dolar ödeyeceği ileri sürmüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı'nın internetteki sayfasında da, ''İki ülke arasında, Amerikalıların eski rejime yönelik birçok şikayetini çözmek amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır'' denildi ve anlaşmanın Irak'ı ''BM şartının 7. maddesinin kapsamından çıkarma çabaları çerçevesinde yapıldığı'' ifade edildi