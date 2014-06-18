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Dünya
Deutsche Welle

Irak ABD'den yardım istedi

Irak Dışişleri Bakanı, ülkede yaşananlar sonrası ABD’den IŞİD militanlarına hava saldırısı düzenlemesini istedi. ABD ise insansız hava aracı göndermeyi düşünüyor.

18 Haziran 2014 23:40


El Arabiye kanalının haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, IŞİD militanlarının ilerlemesini önlemek için Washington'dan yardım istedi.

Radikal İslamcı IŞİD üyeleri, geçen hafta başlattıkları saldırı sonucu ülkenin güneyine doğru ilerlemeye başlamıştı.

Zebari, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD'den militanlara karşı hava saldırısı düzenlemesini istiyoruz“ dedi.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca, "Askeri bir yaklaşım yeterli olmayacaktır. Acil bir siyasi çözüm ihtiyacını da kabul ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Temsilciler Meclisi'nin azınlık ve çoğunluk grupları ve Senato üyeleriyle yapacağı görüşmede gelişmeleri ele alması bekleniyor. Obama, 2003-2011 yılları arasında işgal ettiği ülkeye savaşçı birlikler gönderilmesini reddetmişti. Obama'nın insansız hava aracı göndermeyi düşündüğü bildirildi.

Batı dünyası endişeli

Irak'taki kriz büyüdükçe, Batılı liderler de endişelerini dile getirmeye başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Irak'taki krize yönelmek için özel bir sorumluluğa sahip olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise İngiliz Parlamentosu'nu çatışmaya dâhil olmaktan kaçınması konusunda uyardı. Cameron, “Bunun bizimle hiçbir ilgisi olmadığı ya da bizi etkilemediğini düşünen insanlara sesleniyorum: Etkileyecektir” şeklinde konuştu.

İran ise Bağdat hükümeti istediği takdirde yardıma hazır olduğunu bildirdi. Ancak ABD, İran ile askeri operasyon seçeneğini gündem dışı bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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