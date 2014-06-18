Irak, ABD'den hava saldırısı düzenlemesi istedi

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ilerleyişini sürdüren IŞİD'e yönelik hava saldırısı düzenlemesi için ABD’den talepte bulunduklarını ilan etti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Zebari bir Arap televizyon kanalına yaptığı açıklamada, IŞİD'in ismini vermeden 'militanlara' karşı hava saldırısı düzenlemesini ABD'den resmen talep ettiklerini duyurdu.

ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta güvenliği artırmak amacıyla Basra Körfezi’ne üç savaş gemisi yollamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama ise Irak’a asker göndermelerinin söz konusu olmayacağını belirtmişti.

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, IŞİD’in 10 Haziran Salı günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’da kontrolü ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD’in bölgeye yaptığı saldırının ardından Irak ordusu askerleri bölgeden çekilmişti. IŞİD, hedefinin Bağdat’a ilerlemek olduğunu açıklamıştı.

Irak’ta bir süredir Şiiler gönüllü milisler oluşturuyor. Ülkenin en büyük Şii otoriteleri Ayetullah Ali Sistani, Ammar El Hekim ve Mukteda Sadr, Şiileri silah başına çağıran fetvalar yayınlıyor. Irak televizyonu gönüllü sayısının 3 milyona ulaştığını iddia etti.

IŞİD, Suriye’de Mumbuc, petrol bölgesi Rakka ve Irak sınırına yakın Deyr Ez-Zor kentlerini elinde tutuyor. Irak’ta ise Anbar eyaletindeki Felluce ve Ramadi’de etkili olan örgüt son olarak Musul’da kontrolü ele aldı.