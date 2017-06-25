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Dünya

Irak: ABD, IKBY'nin bağımsızlık referandumunu desteklemiyor

İbadi'nin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğü bildirildi

25 Haziran 2017 01:22

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, “ABD’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 26 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu desteklemediğini” ifade edildi.

İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rix Tillerson’un, İbadi’yi telefonla arayarak, “ABD, Kürdistan Bölgesi’nde alınan referandum kararını desteklemiyor” dediği belirtildi.  

Açıklamada, “Tillerson, Kürdistan Bölgesi’nde yapılması planlanan referandumu desteklemediklerini, kurtarma operasyonları sonrası istikrar ve yeniden imar konusunda merkezi hükümetle ortak çaba ve işbirliğinin gösterilmesi gerektiğini ifade etti” denildi.  

Açıklamada, Musul'u operasyonu ve Irak güçlerinin ilerleyişinin ele alındığı, Irak'ın bölge ülkelerine yönelik açılım politikası ile İbadi'nin Suudi Arabistan, İran ve Kuveyt'e gerçekleştirdiği son ziyaretlere de değinildiği aktarıldı.

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