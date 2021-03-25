Irak’a COVAX programı kapsamında 336 bin doz AstraZeneca aşısı teslim edildi

Irak, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Irak, COVAX programı kapsamında 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı. Irak Sağlık Bakanı Hassan el-Tamimi, başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda COVAX aşı sevkiyatını karşıladı.

Çin’in Irak’a 50 bin doz Sinopharm aşısı bağışlaması ile Irak ilk Covid-9 aşılarına sahip olmuştu. Aşıların teslimatı ise 2 Mart’ta gerçekleşmişti.

Irak’ta son 24 saate 6 bin 513 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 815 bin 605’e ulaşırken, son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 14 bin 128’e yükseldi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşılar ve Bağışıklama Birliği (GAVI) tarafından desteklenen COVAX tesisi, 2021 sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar aşı dozu sağlamayı hedefliyor.