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Ekonomi

Irak 4 milyar dolar kredi için IMF ile masada

07 Ağustos 2021 16:46

T24 Ekonomi Servisi

Irak, 4 milyar dolarlık kredi için IMF ile görüşmelere yeniden başladı. Irak, pandeminin başında petrol fiyatları düşünce mali destek için IMF’ye başvurmuştu. Fakat petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Irak’ın döviz rezervlerinde yaşanan artış sonrasında görüşmeler duraklamıştı.

Maliye Bakanı Ali Allawi bu yıl sonundan önce bir anlaşmaya varılmasını beklemediğini belirtti. Gözlemciler taraflar arasında anlaşmanın 10 Ekim tarihinde gerçekleşecek seçimlerden sonra yapılacağı öngörüsünde bulunuyor.

IrakIMFAli AllawiKredi
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