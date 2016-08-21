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Dünya
Deutsche Welle

Irak 36 IŞİD militanını idam etti

2014 yılında Tikrit'teki Iraklı askerlerin katliamından sorumlu tutulan 36 IŞİD militanı idam edildi.

21 Ağustos 2016 17:42


Irak hükümeti, 2014 yılında Tikrit'te Irak askerlerinin infazına katılan 36 IŞİD militanının infaz edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Haydar El Zamlı, militanların pazar sabah saatlerinde ülkenin güneyinde idam edildiklerini açıkladı.

IŞİD militanlarının Nasiriya hapishanesinde idamlarının infaz edildiği bildirildi. İnfaza ilişkin daha fazla bilgi verilmedi. 2014 Haziran ayında Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'te bin 700 asker katledilmişti. Askerlerin Speicher Kampı'ndan kaçmaya çalıştıkları ancak öldürüldükleri bildirilmişti.

Irak, Tikrit'i ele geçirmesinden kısa süre sonra askerlerin öldürülmesinin görüntülerini yayınlamış, ardından askerlere ait oldukları anlaşılan cesetlerin bulunduğu toplu mezarlar tespit edilmişti.

Irak hükümetine eleştiri

Irak hükümeti, 2015 yılında ABD'nin de desteğiyle çok sayıda cihatçıyı tutuklamıştı. İnsan hakları örgütleri olayla bağlantılı olduğu söylenen kişilerin işkence altında itirafta bulunmaya zorlandığını ve suçlamalar konusunda kesin kanıtlar olmadığını öne sürerek, uzun süredir Irak hükümetinin uygulamalarını eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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