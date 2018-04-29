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BBC Türkçe

Irak - İran sınırında 7.3 büyüklüğünde deprem: En az 65 kişi hayatını kaybetti

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran ve Irak'ta en az 65 kişi hayatını kaybetti. Türkiye bölgeye yardım gönderdiğini

29 Nisan 2018 20:30

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 7.3 olarak açıklanan depremde nedeniyle hem İran'dan hem de Irak'tan can kaybı haberleri geliyor.

İran devlet televüzyonu, Irak sınırındaki Kirmanşah kentinde 61 kişinin öldüğünü aktardı. Depremde 300'ün üzerinde kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bölgede binaların büyük hasar gördüğü de ifade ediliyor. Kirmanşah (Kasr-ı Şirin) ve çevresinde yıkılan binaların altında mahsur kalanları kurtarmak üzere bölgeye arama - kurtarma ekipleri sevk edildi.

Iraklı yetkililer ise ilk belirlemelere göre depremde en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Süleymaniye çevresindeki köylerde büyük hasar olduğu da ifade edildi.

Türkiye de bölgeye yardım gönderdiğini açıkladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Erbil'deki ekibin deprem bölgesine sevk edildiği, öncü bir araç ve müdahale ekibinin de karayoluyla Türkiye'den yola çıktığı belirtildi.

Depremin ardından Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise "Yardım için Merkezi Irak Hükümeti ile görüşülüyor" dendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu sonrası kapatılan hava sahasının, gelecek yardım talebi doğrultusunda açılabileceği de Başbakanlık açıklamasında yer aldı.

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