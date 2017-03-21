IRA ve Sinn Fein'in en önemli isimlerinden McGuinness öldü

Kuzey İrlanda özerk yönetiminin eski Başbakan Yardımcısı, Sinn Fein partili Martin McGuinness, 66 yaşında hayatını kaybetti.

McGuinness'in bir süredir nadir görülen bir kalp rahatsızlığı çekiyor olduğu belirtildi.

McGuinness, İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA'nın liderlerinden biriyken, Kuzey İrlanda barış sürecinde yer aldı ve 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan sonra kurulan iktidar paylaşımına dayalı hükümette görev aldı.

2007'de özerk yönetimin başbakan yardımcılığını yaptı ve Demokratik Birlik Partisi liderleri Ian Paisley, Peter Robinson ve Arlene Foster ile birlikte çalıştı.

McGuinness Ocak ayında, Demokratik Birlik Partisi'nin bir enerji skandalı karşısındaki tutumunu protesto için istifa etmiş ve istifası erken seçime gidilmesine neden olmuştu.

Sinn Fein lideri Gerry Adams "Martin hayatı boyunca büyük bir kararlılık, dürüstlük, alçak gönüllülük gösterdi ve kısa süren hastalığı boyunca da bu değişmedi. Ülkesinin yeniden birleşmesi, barış ve uzlaşma için yorulmadan çalışan tutkulu bir cumhuriyetçiydi. Ama her şeyin ötesinde ailesini ve Derry halkını sevdi ve her ikisiyle de büyük gurur duyuyordu" dedi.

Derry'nin Bogside bölgesinde büyüyen Martin McGuinness, kent sokaklarında karşılaştığı ayrımcılık ve cinayetler nedeniyle "radikalleştiğini" söylemişti.

1972'de 21 yaşındayken, 14 protestocunun askerler tarafından öldürüldüğü Kanlı Pazar olayının yaşandığı dönemde, IRA'nın Derry kentindeki ikinci adamıydı.

McGuinness, patlayıcı ve cephane bulunan bir araçla yakalanmasının ardından tutuklanmış ve biri IRA üyeliğinden olmak üzere iki kez ceza alarak hapis yatmıştı.

Ancak liderlik potansiyeli de erken keşfedilmişti. İngiliz hükümetiyle gizli görüşmeler için Gerry Adams ile birlikte Londra'ya gittiğinde sadece 22 yaşındaydı.

1974'te IRA'dan ayrıldığında siyasete geçtiğini söylemişti. Ancak güvenlik uzmanları, IRA'nın 1980'lerin ortalarında düzenlediği en kanlı eylemlerinde hala örgütün liderlerinden biri olduğuna inanıyordu.

Kraliçe ve Martin McGuinness 2012'de el sıkışmış ve bu McGuiness'in siyasi yolculuğunda "sismik bir an" diye tanımlanmıştı.

McGuinness, son yıllarda "Benim savaşım sona erdi. Bir siyasi lider olarak görevim bu savaşı önlemek ve bu konuda çok tutkuluyum" demişti.