-IQ, ergenlikte değişebiliyor LONDRA (A.A) - 20.10.2011 - IQ'nun, ergenlik döneminde değişebildiği ortaya çıktı. İngiliz bilim adamlarının, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, var sayılanın aksine çocukların IQ'su zaman içerisinde değişim gösterebiliyor. Bilim adamları, yaşları 12 ile 16 arasındaki gençler üzerinde yaptıkları araştırmada, dört yıl arayla çocukların IQ'sunu ölçtü ve manyetik rezonans görüntüleme tekniğini kullanarak beyinlerini inceledi. Araştırmada yer alan İngiliz bilim adamı Prof. Cathy Price, çocukları oldukça erken yaşta değerlendirme ve eğitim hayatını belirleme eğilimine dikkati çekerek, sonuçların ise çocukların yeteneklerinin ilerleyen yaşla da geliştiğini ve IQ'larının önemli ölçüde artabileceğini gösterdiğini söyledi. Price, başarılı çocukların ise IQ'larının düşebileceğini belirtti. İnsanlarda yeteneğin yıllarca aynı kaldığı düşünülüyordu.