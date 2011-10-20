IQ, ergenlikte değişebiliyor

T24 - İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre; varsayılanın aksine çocukların IQ'su zaman içerisinde değişim gösterebiliyor.



12-16 yaş aralığındaki gençler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.



Araştırmada, dört yıl arayla çocukların IQ'sunu ölçtü ve manyetik rezonans görüntüleme tekniğini kullanarak beyinlerini inceledi.



İngiliz bilim adamı Prof. Cathy Price, çocukları oldukça erken yaşta değerlendirme ve eğitim hayatını belirleme eğilimine dikkati çekerek, sonuçların ise çocukların yeteneklerinin ilerleyen yaşla da geliştiğini ve IQ'larının önemli ölçüde artabileceğini gösterdiğini söyledi.



Price, başarılı çocukların ise IQ'larının düşebileceğini belirtti.



İnsanlarda yeteneğin yıllarca aynı kaldığı düşünülüyordu.





